Yaşam arıyorduk, çöp bulduk: Daha ayak basmadan Mars’ı kirletmeyi başardık

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars’a gönderilen uzay aracı Perseverance gezegenin yüzeyinde insan kaynaklı çöp tespit etti.

Fotoğraf: Twitter

2021’de Mars’ın yüzeyine inen araç Jezeto kraterinde yaşam belirtisi arıyordu ancak bula bula çöp buldu.

Perseverance ekibi keşiflerini Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre ekip Mars’ın yüzeyinde aracı iniş sırasındaki ekstrem sıcaklıklardan korumak için kullanılan termal battaniyenin bir parçasını buldu.

Battaniyenin aracın iniş yaptığı lanın iki kilometre uzağında bulunmasının şaşırtıcı olduğu belirtilerek rüzgarın etkisiyle uçmuş olabileceği değerlendirildi.