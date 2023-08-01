NASA kayıp uzay aracı ‘Voyager 2’yi arıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndaki (NASA) yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği ‘Voyager 2’ isimli uzay aracını arıyor.
Yanlış komuttan ötürü uzay aracının anteni yüzde iki oranında kaymış ve Voyager 2’yle iletişim kesilmişti.
The Guardian‘ın haberine göre uzayın derinliklerinde savrulan Voyager 2’yle bağlantı kurmaya çalışan NASA, Avustralya’nın başkenti Canberra’daki devasa çanak antenini kullanıyor.
Sinyalin gelmesi 18 saatten uzun
Antenle 19 milyar kilometre ötedeki Voyager 2’den sinyal alınmaya çalışıldığını bildiren NASA, uzay aracından gelecek sinyalin dünyaya ulaşmasının 18 saatten uzun süreceğini belirtti.
NASA Jet Tahrik Laboratuvarı, gelecek hafta Canberra’daki çanak antenini kullanarak Voyager 2’ye yoğun sinyal gönderecek.
Sinyallerin Voyager 2’ye ulaşmaması halinde NASA, ekimde uzay aracının otomatik olarak iletişim ağını sıfırlayıp düzeltmesini beklemek zorunda kalacak.
NASA, 24 milyar kilometre uzaklıktaki ‘Voyager 1’le iletişimini sürdürüyor.