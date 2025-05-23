James Webb teleskobu en uzak galaksiyi keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) bugüne kadar tespit edilen en uzak galaksiyi keşfetti.

Galaksinin evrenin oluşumundan 280 milyon yıl sonra ortaya çıktığı biliniyor.

Fotoğraf: TRT Haber

TRT Haber’in aktardığına göre keşif, erken evreni gözlemlemek üzere yürütülen Mirage (veya Miracle) spektroskopik araştırması kapsamında yapıldı. Galaksiye ‘MoM-z14’ adı verildi.

Galaksinin kırmızıya kayma değeri (redshift) z = 14.44 olarak belirlendi. Bu değer, galaksinin ışığının yaklaşık 13.5 milyar yıl önce yayıldığını gösteriyor.

Daha önce rekor ‘JADES-GS-z14-0’ adlı galaksideydi.

MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden Rohan Naidu liderliğinde hazırlanan çalışmaya göre bu galaksinin evrenin ilk yıldızlarının doğduğu döneme son derece yakın bir evrede oluştuğu tahmin ediliyor.

Spektroskopik incelemelerde MoM-z14’ün ışığının çoğunlukla yıldızlardan kaynaklandığı belirlendi. Kısaca galaksi, süper kütleli bir kara delikten yayılan aktif galaktik çekirdek (AGN) ışığına değil, çok sayıda ve muhtemelen süper kütleli yıldızlardan gelen ışıltıya sahip.

Ayrıca galaksinin azot-karbon oranı, Güneş’ten daha yüksek. Bu oran, Samanyolu’na bağlı eski küresel yıldız kümelerindekine benzer bir kimyasal bileşime işaret ediyor.

Araştırmacılara göre bu benzerlik, galaksi evrimini kozmik zaman boyunca birbirine bağlayan ipuçları sunuyor.