Yeni gezegen bulundu: Star Wars'taki Tatooine'e benziyor

Bilim insanları sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars’taki çöl gezegeni Tatooine’e benzeyen yeni bir gezegen keşfetti.

Kurgusal gezegen Tatooine. Fotoğraf: starwars.com

Keşif, ‘Science Advances’ adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Euronews’ün haberine göre söz konusu gezegen, 120 ışık yılı uzaklıkta ve ‘başarısız yıldızlar’ olarak da bilinen iki kahverengi cücenin etrafında alışılmadık bir şekilde dönüyor.

Bilim insanları, Tatooine gibi iki yıldızın yörüngesinde dönen bir düzineden fazla gezegen olduğunu biliyor.

Kahverengi cüce çift yıllar önce tespit edilmiş, ikiz yıldızın birbirini tuttuğu kaydedilmişti. Yeni gezegen henüz doğrudan incelenmedi. Dolayısıyla kütlesi ve yörüngesi henüz bilinmiyor.

Birmingham Üniversitesi’nden Thomas Baycroft (çalışmanın yazarı) keşif hakkında şunu söyledi: “Bu tuhaf gök cisimleri, Güneş Sistemi’nin ötesindeki koşulların bizimkinden çok farklı gezegenleri nasıl ortaya çıkarabileceğini anlamamızı sağlıyor. İkiz yıldızların etrafında dönen gezegenler biz gerçekte var olabileceklerini bile bilmeden onlarca yıl önce bilimkurguda işleniyordu.”