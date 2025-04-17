'K2-18b' gezegeninde yeni yaşam izi

Güneş sisteminin dışındaki ‘K2-18b’ gezegeninde yeni kimyasal belirtiler gözlemlendi.

Fotoğraf: Cambridge University

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya’dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki ‘K2-18b’ gezegeninden elde ettiği verileri inceledi.

Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, ‘K2-18b’nin atmosferinde ‘dimetil sülfit’ ve ‘dimetil disülfit’ gibi bazı kimyasal moleküllerin izlerini buldu.

Söz konusu moleküller, Dünya’da başta mikroorganizmalar olmak üzere birçok canlı tarafından üretiliyor.

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu moleküllerin olması iki şeye işaret olabilir. Biri yaşam izi, diğeriyse gezegendeki kimyasal süreçler.

‘K2-18b’nin atmosferinde daha önce metan ve karbondioksit bulunmuştu.