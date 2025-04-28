NASA 'zombi yıldız'ın peşinde: 'Evrenin en güçlü olayları üzerinde etkisi var'

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), saatte 177 bin kilometreden daha hızlı ilerleyen, yıkıcı olabilecek bir ‘zombi yıldız’ı takip ediyor.

Fotoğraf: NASA

Bu cisim Samanyolu’nda bilinen 30 magnetardan biri. Magnetar, tamamen nötronlardan oluşan ölü yıldız kalıntısı anlamına geliyor.

20 kilometre çapa sahip ‘Magnetar SGR 0501+4516’nın(zombi yıldız) Güneş’ten daha fazla kütle ve manyetik alana sahip. Dünya’nın manyetosferinden yaklaşık 1 trilyon kat daha güçlü.

TRT Haber’in aktardığına göre Magnetar, Hubble Uzay Teleskobu’nu kullanan araştırmacılar tarafından keşfedildi.

NASA’nın Hubble Misyon ekibi keşfi anlattıkları yazıda, magnetarın evrenin bilinmeyen bir bölümünden geldiğini ve evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına ışık tutabileceğini açıkladı:

“Bu kaçak magnetar, Samanyolu Galaksisi’ndeki örnekler arasında, başlangıçta tahmin edildiği gibi süpernova patlamasıyla oluşmama ihtimali en yüksek magnetar adayı.”

Gökbilimciler daha önce Magnetar SGR 0501+4516’nın komşu bir süpernovanın çekirdeğinin çökmesiyle oluştuğunu düşünüyordu fakat yeni gözlemler doğum yeri hakkında şüphe uyandırdı.

Bu keşif magnetarın 20 bin diye bildirilen yaşından çok daha yaşlı olabileceğini ya da iki nötron yıldızının birleşmesiyle oluştuğunu düşündürüyor.

Keşfi yapan ekibe liderlik eden Ashley Chrimes, “Magnetarları benzersiz kılan şey, Dünya’daki en güçlü mıknatıslardan milyarlarca kat daha güçlü olan aşırı kuvvetli manyetik alanları” dedi.

İspanya’nın Barselona kentindeki uzay bilimleri enstitüsünden Nanda Rea ise şu açıklamayı yaptı:

Magnetarların doğum oranları ve oluşum senaryoları, yüksek enerji astrofiziğinde en acil sorular arasında yer alıyor. Bunların, gama ışını patlamaları, son derece parlak süpernovalar ve hızlı radyo patlamaları gibi evrenin en güçlü geçici olaylarının üzerinde etkisi var.