Araştırma: Uzayda hücrelerden gıda üretimi mümkün olabilir

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlara yemek ulaştırma maliyetini düşürmek amacıyla hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Fotoğraf: BBC

TRT Haber’in aktardığına göre şu anda bir astronotun günlük gıda maliyeti yaklaşık 25 bin dolar (956 bin lira). Uzun vadede Uluslararası Uzay İstasyonu’na küçük bir gıda üretim tesisi kurulması planlanıyor.

Proje, Britanya merkezli Frontier Space şirketi tarafından Imperial College London iş birliğiyle geliştiriliyor. Hücrelerden protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel gıda maddeleri üretiliyor. Bu maddeler daha sonra normal yemeğe benzeyecek şekilde işleniyor.

Araştırmayı yürüten Dr. Aqeel Shamsul, gelecekte bu gıdaların 3D yazıcılarla şekillendirilerek istenilen yemeklerin üretilebileceğini söylüyor. “Biftek isteyen astronot, yazıcıdan bastıracak” diyen Shamsul, bunun artık bilim kurgu değil, gerçek olduğuna dikkat çekiyor.

Geliştirilen tariflerin lezzet kısmındansa Imperial College’ın şefi Jakub Radzikowsk sorumlu. Şu an için doğal mantar bazlı içeriklerle çalışan Radzikowski, gelecekte her kültüre uygun menüler sunmayı hedefliyor. Baharatlı Çin mantısı tarifini deneyen Britanya’nın ilk astronotu Helen Sharman, “Gerçekten çok lezzetli. Uzayda böyle bir yemek isterdim” dedi.

Uzun süren uzay görevlerinde astronotların vücudu birçok değişime uğruyor. Hormon dengesi bozuluyor, kemik yoğunluğu azalıyor. Dr. Sharman’a göre laboratuvar ortamında üretilen bu gıdalar, özel besinlerle zenginleştirilerek bu etkilerin önüne geçebilir.