47 yıllık iki uzay aracının bazı kısımları tasarruf için kapatılacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), güç tasarrufu sağlamak amacıyla 47 yıl boyunca uzayı keşfeden ‘Voyager 1’ ve ‘Voyager 2’ uzay sondalarının bazı bilimsel araçlarını kapatacak.

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Voyager 1 ve 2, güneş sistemi dışındaki en büyük gezegenleri incelemek üzere tasarlanmıştı.

Her iki sonda da 1977’de fırlatılmış, heliosferin ötesine geçerek yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay araçları olmuştu.

Başlangıçta birbirinin aynı 10 bilimsel cihazla donatılmıştı. Fakat zamanla, sondaların güç kaynakları azaldı. Her iki araç, Dünya’dan milyarlarca kilometre uzaklıkta ve insan yapımı en uzak nesneler olarak yıldızlararası uzayda yol alıyor.

TRT Haber’in aktardığına göre NASA’nın Pasadena, Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratuvarı mühendisleri, 25 Şubat’ta Voyager 1’e, kozmik ışın alt sistemi deneyini kapatma komutunu verdi.

Voyager 2’nin düşük enerjili yüklü parçacık cihazıysa 24 Mart’ta kapanacak. Bu değişiklikle her iki uzay aracı da üç işlevsel bilimsel cihazla görevine devam edecek.

Bozulan plütonyumdan elde edilen ısıdan elektrik üreten Voyager araçları, her yıl yaklaşık 4 watt enerji kaybına neden oluyor.

Sondaların uzun yolculuklarına devam edebilmesi için çeşitli cihazları kapatılmaya başlandı. Örneğin, Voyager 2’nin plazma bilimi cihazı geçen yıl kapatıldı.

2026’da Voyager 1’in düşük enerjili yüklü parçacık cihazı ve Voyager 2’nin kozmik ışın alt sistemi de devre dışı bırakılacak.

Sondaların uzun yolculuklarına devam edebilmesi için çeşitli cihazları kapatılmaya başlandı. Örneğin, Voyager 2’nin plazma bilimi cihazı geçen yıl kapatıldı.

2026’da Voyager 1’in düşük enerjili yüklü parçacık cihazı ve Voyager 2’nin kozmik ışın alt sistemi de devre dışı bırakılacak.

NASA uzmanları, Voyager sondalarının en az bir bilimsel cihazla 2030’lara kadar çalışabileceğini söylüyor. Ama bu süreç, karşılaşılabilecek yeni zorluklarla değişebilir.

Voyager 1 ve 2, plazma dalgaları ve manyetometreler gibi cihazlarla, yıldızlararası ortam hakkında veriler toplamaya devam edecek.