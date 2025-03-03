Araştırma: Güneş Sistemi'nde devasa bir sarmal yapı keşfedildi

Güneş’ten yaklaşık 0,03 ışık yılı (3 trilyon kilometre) uzakta, kuyruklu yıldızlar ve cüce gezegenlerin yer aldığı Oort Bulutu’nun içinin spiral bir diske benzediği öne sürüldü.

Buzul nesnelerden oluşan bulutun minyatür galaksiler gibi bir çift sarmal kola sahip olabileceği düşünülüyor.

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NASA’nın şu ana kadar en uzağa gidebilen ‘Voyager 1’ aracının, günde yaklaşık 1,6 milyon kilometrelik mevcut hızıyla bile, Oort Bulutu’na ancak 300 yılda ulaşabileceği ve bulutun içinden 300 bin yıl çıkamayacağı belirtiliyor.

Bu aşırı uzaklık, buluttaki cisimlerin çok küçük ve sönük olduğu, ayrıca çok yavaş hareket ettiğini gösteriyor. Bu nedenle en güçlü teleskoplar tarafından bile doğrudan görüntülenemiyorlar.

Oort Bulutu hakkındaki kanıtlarsa genellikle kuyruklu yıldızlardan elde ediliyor.

Euronews’ün aktardığına göre NASA’nın ‘Pleiades’ süper bilgisayarında çalıştırılan üç boyutlu model, bulutun iç kısmı için Samanyolu Galaksisi’nin sarmal diskine benzeyen bir yapı ortaya çıkardı.

Modele göre bulutun bu iç kolları uçtan uca 15 bin astronomik birim (AU /Güneş ve Dünya arasındaki mesafeyi temel alan ölçüm birimi) boyunca uzanıyor.

Livescience’a göre bu bulgu Güneş Sistemi’nin dış kenarında bugüne dek varlığı bilinmeyen devasa bir sarmal yapı olduğuna işaret ediyor.

Buna karşın araştırmacıların bulguları henüz hakem onayından geçmedi.

16 Şubat’ta bilimsel makale sitesi ‘arXiv’de yayınlanan keşif hakkındaki makale, bağımsız araştırmacılar tarafından gözden geçirildiğinde kesinlik kazanacak.