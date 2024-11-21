Güneş’in en yüksek çözünürlüklü görüntüleri çekildi

Solar Orbiter uzay aracı, Güneş’in şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekti.

Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı

Solar Orbiter, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA’nın ortak bir misyonu olarak, Şubat 2020’de uzaya fırlatıldı ve ortalama 42 milyon kilometre uzaklıktan Güneş’i gözlemledi.

Güneş lekelerinin ve sürekli hareket halindeki iyonize gazların net bir şekilde görüldüğü bu görüntüler, heliofizikçilere Güneş’i keşfetmek için yeni bir fırsat sunuyor.

Geliştirilen görüntülerde Güneş’in manyetik alan hareketleri ve ultra sıcak Güneş koronasının (dış atmosferi) parlamasını içeren dinamik özellikler de görülüyor.

Fotoğraf: NASA

TRT Haber‘in aktardığına göre 22 Mart 2023’te elde edilen bu yeni görüntüler, Solar Orbiter’ın iki görüntüleme cihazı, Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ve Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) tarafından 74 milyon kilometre uzaklıktan çekildi.

Solar Orbiter, Güneş’in yüzeyine yakın bir mesafeden en yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekmeye odaklanırken, NASA’nın Parker Solar Probe’uysa yakın zamanda güneşe daha da yaklaşarak uzay tarihinin en yakın geçişini yapacak.

Söz konusu bu iki misyon, Güneş’in manyetik alanlarının kaynağını ve Güneş rüzgarlarını tetikleyen unsurları anlamamıza yardım edecek.

Yeni görüntüler, aynı zamanda Güneş’in farklı katmanlarının karmaşıklığını da gözler önüne seriyor.

Solar Orbiter, PHI aracıyla, Güneş’in yüzeyi olarak bilinen fotosferin bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntülerini sundu.

Fotosferdeki Güneş lekeleri, Güneş’in manyetik alanlarının yüzeye çıkmasıyla oluşur ve çevresindeki alandan daha soğuk olan bu bölgeler, daha az ışık yayar.

Manyetik haritalar ve hız haritaları gibi yeni veriler sağlayan Solar Orbiter, Güneş yüzeyindeki plazmanın nasıl hareket ettiğini ve Güneş’in manyetik alanlarının yoğunlaştığı bölgeleri de gösterdi.

Güneş koronasının sıcaklığının fotosferden neden çok daha yüksek olduğu sorusuna da yanıt arayan EUI aracı, koronadaki sıcak plazmanın fotosferdeki Güneş lekelerinden çıktığını keşfetti.

11 yıllık döngüsünün zirvesine ulaşan Güneş’in yeni görüntüleri, bilim insanlarının Güneş’in aktivitelerini daha iyi anlamasını sağlayacak.