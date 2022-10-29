NASA, güneşi gülerken yakaladı

Bir NASA uydusu, bu haftanın başlarında güneş üzerinde mutlu bir yüz ifadesi gibi görünen bir görüntü yakaladı. ABD uzay ajansı, paylaşımında güneşin ‘gülümsediğini‘ söyledi.

Görsel: NASA

Uydu fotoğrafı, güneşte ‘koronal delikler’ adı verilen koyu lekelerle mutlu bir yüz şekli gibi görünen güneş’i gösteriyor.

NASA Çarşamba günü Twitter’da yayımladığı gönderide “Bugün, NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi güneşi ‘gülümserken’ yakaladı. Ultraviyole ışıkta görülen, güneş üzerindeki bu koyu lekeler koronal delikler olarak bilinir ve güneş rüzgarının uzaya fışkırdığı bölgelerdir” dedi.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneş aktivitelerinin nasıl meydana geldiğini ve uzay havasını nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlayan bir merkez.

İlk olarak 11 Şubat 2010’da fırlatılan gözlemevinin uzay aracı, güneşin içini, atmosferini, manyetik alanını ve enerji çıktısını ölçüyor.

Yayımlandığından bu yana, Nasa’nın fotoğrafı sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Birçoğu görüntüyü çoçuk programı Teletubbies’te yer alan bebek suratlı güneş ile karşılaştırdı.

it's also just dawned on me that @TeletubbiesHQ were right all this time about there being a face in the sun pic.twitter.com/l3NGZZqKNB — ethan's midnights 🕰️ (@ethanisaac01) October 27, 2022

Samimi görünümüne rağmen uzmanlar, güneşin koronal deliklerinin Cumartesi veya Pazar günü bir güneş fırtınasının dünyaya çarpması anlamına gelebileceği konusunda uyarıyor.

Güneş fırtınaları, güneş yüzeyinden dünyanın manyetik alanını deforme eden çeşitli kütle ve enerji patlamalarıdır. Bu fırtınalar kuzey ve güney yarımkürede ‘aurora’ adı verilen kutup ışıklarının görünürlüğünü artırıyor.