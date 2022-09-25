NASA’nın Artemis misyonu: Roketin fırlatılışına bu kez de fırtına engeli

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2025’te, Ay’a yeniden astronot yollamayı hedeflediği Artemis 1 misyonu kapsamında planlanan roket fırlatılışı bir kez daha ertlendi. Bu seferki neden tropik fırtına.

Fotoğraf: NASA

Roketin, 29 Ağustos’ta, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde fırlatılması hedeflenmişti. Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle o gün fırlatılamamıştı. İkinci deneme eylül başında yapıldı. Mazot sızıntısı engel oldu. Ve, fırlatma tarihi olarak 27 Eylül belirlendi.

Ancak, şiddetli bir tropikal fırtına olan Ian’ın Florida eyaletine yaklaşıyor olduğuna dair meteorolojiden gelen bilgi, salı günü de roketin fırlatılmaması kararının alınmasına neden oldu. Ian Fırtınası’nın Karayipler sonrasında Jamaika, Küba ve ABD’nın Florida eyaletini etkilemesi bekleniyor.

NASA’nın Space Launch System – SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü ‘insanlı yolculuk’ öncesinde Ay’ın yörüngesine taşıyacak.