Teknik aksaklıklar yaşandı: NASA Artemis’i Ay’a göndermeyi erteledi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis misyonları kapsamındaki Ay’a yapılacak yolculuğun bugün yaşanan teknik aksaklıklardan sonra iptal edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: NASA

BBC’nin aktardığına göre Artemis I misyonuyla NASA’nın Space Launch System – SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.

Ancak mega roketin çekirdek kısmında bir çatlak meydana gelmiş olabileceğinden ve bunun yakıt alımını aksatabileceğinden şüphelenen mühendisler incelemelerde bulundu. İncelemeler nedeniyle, dört saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.

Roketin dört motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklık sağlanamadı ve Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılması planlanan fırlatma işleminin bugün gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanabileceğini belirtti.

Fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.