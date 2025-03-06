'Athena' uzay aracı Ay'a indi: Güney kutbunu araştıracak

ABD’li şirket Intuitive Machines’e ait ‘Athena’ uzay aracı, güney kutbunu keşfetmek üzere Ay’a başarılı şekilde indi.

Fotoğraf: NASA

Şirket, ‘IM-2’ misyonu kapsamında fırlatılan ‘Athena’nın planlandığı gibi Ay’a indiğini açıkladı.

Misyon yetkilisi, inişin başarılı olduğunu, fakat aracın yüzeye düz mü yoksa yan mı indiğinin henüz teyit edilemediğini söyledi.

Verilerin doğru şekilde teyitten sonra alınması bekleniyor. Araç şu anda güney kutbunun yaklaşık 160 kilometre uzaklığında.

‘Athena’, Ay’ın güney kutbunu araştırmak amacıyla bir buz matkabı, bir dron ve iki rover taşıyor. Rover, gezegen yüzeylerinin zorlu arazi koşullarını atlatmak, gerekli görevleri yerine getirmek ve verileri bilim insanlarına ulaştırmak için tasarlanan keşif araçları.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) göre Athena’nın yapacağı deneyler, astronotların Ay’a dönüşünde kilit rol oynayacak.

‘Athena’, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle şubat sonunda ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı.

Intuitive Machines şirketinin ‘IM-1’ misyonu kapsamında fırlatılan ‘Odysseus’ adlı uzay aracı, Şubat 2024’te indiği Ay’da yan yatmıştı.

ABD’li şirket Firefly Aerospace’in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan ‘Blue Ghost’ uzay aracı da 2 Mart’ta başarıyla Ay’a inmişti.