Lego'dan gizemli Ay'a iniş paylaşımı

Lego, uzay robotiği firması Lunar Outpost’la işbirliğini duyurdu.

Fotoğraf: Lego/Lunar Outpost/collectSPACE.com

Bir süredir yetişkinlerin hayal gücünü ateşleyen Lego şimdi de gözünü aya dikmiş gibi duruyor.

Danimarka merkezli oyuncak üreticisi, merkezi Colorado’da bulunan bir uzay robotiği ve mobilite firması olan Lunar Outpost ile çalıştığını şöyle duyurdu:

“Lunar Outpost ile kelimenin tam anlamıyla dünya dışı yeni bir ortaklık duyurmaktan heyecan duyuyoruz! Uzaya olan ortak sevgimiz, uzayı keşfetme ve inanılmaz derecede havalı şeyler inşa etme konusunda bir araya geliyoruz.“

Lego’nun Facebook sayfasındaki bir gönderideyse beyaz bir uzay giysisi giymiş ve ayda el sallayan bir Lego uzay adamı mini figürünün yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Ayrıca oyuncak astronotun kare ayak izlerinin ay yüzeyinde görüldüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Lunar Outpost firması da Lego’nun paylaşımını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

NASA ile sözleşme imzalayan üç şirketten biri

Uzay robotiği ve mobilite firması Lunar Outpost, 15 Ocak’ta Ay’ı keşfetmek için tasarlamış olduğu ilk robotik gezicisini taşıyan ticari bir ay iniş aracını Dünya’dan fırlattı. Lunar Outpost tarafından inşa edilen Mobil Otonom Araştırma Platformu (MAPP), Ay’ın güney kutbunda bulunan zorlu arazileri geçmek için dört özel tekerleğe ve bir rocker kolu süspansiyonuna sahip.

MAPP’in temel bileşeni olduğu Lunar Outpost’un ‘Lunar Voyage 1’ görevinin, gelişmiş navigasyon sistemlerini göstermesi ve Nokia’nın bir projesi olan ayda ilk hücresel ağı test etmesi bekleniyor. MAPP’in, Houston merkezli Intuitive Machines şirketinin ‘Athena‘ Nova-C iniş aracınınsa 6 Mart Perşembe aya inmesi planlanıyor.

Lunar Outpost, Artemis astronotlarının ayda sürmesi için bir ay arazi aracı (LTV) geliştirmek üzere NASA ile sözleşme imzalayan üç şirketten biri. GM, Goodyear, Leidos ve MDA Space ile çalışan Lunar Outpost’un ‘Eagle’ LTV’si yakın zamanda ilk NASA test turunu tamamladı ve burada astronotlar, mühendisler golf arabası büyüklüğündeki gezicinin tam boyutlu bir maketiyle etkileşime girdi.

Lunar Outpost’un diğer projeleri arasındaysa Avustralya Uzay Ajansı’nın amiral gemisi görevi olan ve Ay’daki kaynakların uçtan uca kullanımını gösterecek olan Trailblazer ve 2021’de NASA’nın Perseverance gezgininin Kızıl Gezegen’deki görevi kapsamında Mars atmosferinden oksijen üreten MOXIE (Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanım Deneyi) yer alıyor.

Lego ve Lunar Outpost’un planladığı ürün ne olursa olsun, oyuncak serisinin son zamanlarda Ay ve Mars’ın gerçek keşfine odaklanması üzerine inşa edileceği kesin gibi. 2023’te Lego, Perseverance gezginine dayanan bir Technic seti yayınladı ve bir yıl sonra NASA’nın Apollo Lunar Roving Vehicle’ın (LRV) oldukça ayrıntılı bir modelini tanıttı.