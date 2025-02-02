LEGO'dan Van Gogh şaheseri: Ayçiçekleri

LEGO, Van Gogh Museum işbirliğiyle sanatçının ‘Ayçiçekleri’ şaheserini 2 bin 615 parçalık bir sete dönüştürdü.

Fotoğraflar: LEGO

Lego ve aynı anda sanat koleksiyonerlerinin büyük beğenisini toplayacak yepyeni bir parça geliyor: LEGO Art Vincent van Gogh ‘Ayçiçeği’ Seti

Sanatçının 1889’da yaptığı şaheserinin 2 bin 615 parçalık seti Van Gogh Museum’la birlikte hazırlandı.

Set, ayarlanabilir yapraklar, çıkarılabilir bir çerçeveyle Van Gogh’un fırça darbelerini, dinamik ışığını oldukça iyi bir şekilde yansıtıyor.

Bu muhteşem koleksiyon parçası şimdi ön satışta ve resmi olarak 1 Mart’ta 199,99 dolar (Yaklaşık 7 bin 100 lira) karşılığında satışa sunulacak.