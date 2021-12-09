Lego, Vietnam’da 1 milyar dolarlık fabrika kuruyor

Danimarkalı oyuncak firması Lego, Asya’daki talebi karşılamak üzere Vietnam’da fabrika kuracak. Bu, beş yıl önce Çin’de fabrika açan firmanın Asya’daki ikinci üretim merkezi olacak.

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Firmadan yapılan açıklamada, Ho Şi Minh kentinin yakınlarındaki fabrika için 1 milyar dolar (13,77 milyar lira) yatırım yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre gelecek yıl inşaatına başlanacak fabrikada üretim 2024’te başlayacak. 15 yıl içinde 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Enerji, fabrikanın çatısındaki ve yakınındaki güneş panellerinden elde edilecek.

Açıklamada, fabrikanın bölgedeki tüketiciye ulaşmayı kolaylaştıracağı, tedarik zincirini kısaltacağını ve uzun mesafelere yapılan nakliyatın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracağı vurgulandı.

Lego’nun operasyonlardan sorumlu ismi Carsten Rasmussen, Vietnam hükümetinin, ‘karbon nötr’ fabrikayı kurmaları için verdiği destek için teşekkür etti.

Pandemi sürecinde, büyük firmalar tedarik zincirinde sorun yaşamış, siparişlerin teslim edilmesinde aksamalar olmuştu. Lego’nun bu adımından diğer firmaların ders çıkarması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

Perakende Sistemleri Araştırmaları adlı ABD merkezli şirketten Paula Rosenblum, “Onların yaptığı çok çok çok önce yapılmış olması gereken bir şey. Bir bölgeden gelen talep varsa siz de onu karşılamak için alternatif üretmelisiniz” dedi.

Ancak işin başka bir boyutu da var. Bazı büyük firmalar, Vietnam’da fabrikalarındaki vakalar nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalmıştı. Bunlardan biri Nike olmuştu.