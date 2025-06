ABD’li şirket Firefly Aerospace’in uzay aracı ‘Blue Ghost’ başarıyla Ay’a indi.

Şirketin Texas’taki Misyon Kontrol Merkezi, uzay aracının otonom olarak Ay’a iniş yaptığını duyurdu.

Blue Ghost uzay aracı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için matkap, vakum ve diğer deneyler için malzeme de taşıyor.

Ay’a ilk misyonunu gerçekleştiren şirkete ait uzay aracı ‘Blue Ghost’, Ay’dan toz toplaması ve yüzeyin sıcaklığını ölçerek gelecekte ay yüzeyinde giyilebilecek kıyafetlerle ilgili araştırmalar dahil 10 deney yapacak.

SpaceX, 15 Ocak’ta ‘Falcon 9’ roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Firefly Aerospace’in uzay aracı Blue Ghost’la Japonya’nın Ispace firmasının ‘Resilience’ uzay aracını fırlatmıştı.

Resilience’ın Ay’a ulaşmasının dört ila beş ayı bulması bekleniyor. Resilience, mayıs sonu ya da haziran başında Ay’ın yakın yüzeyinde bulunan Mare Frigoris’e inmeyi hedefleyecek.

“Contact light, engine stop!”

Congratulations FireFly Aerospace for Blue Ghost’s Mission 1 successful Moon landing today!

It also marks a new milestone in the collaborations between NASA and private Space companies, as part of NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS)… pic.twitter.com/Y5psA3qSu9