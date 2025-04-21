Hubble teleskobundan Şapka Galaksisi'nin yeni fotoğrafı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay teleskobu Hubble, 35’inci yılına özel Şapka Galaksisi’nin (Messier 104) yeni bir fotoğrafını yayınladı.

Fotoğraf: ESA

Virgo (Başak) Takımyıldızı yönünde yer alan Şapka Galaksisi, Dünya’dan yaklaşık 31 milyon ışık yılı uzaklıkta. Bilim insanlarına göre yapısı itibarıyla hem spiral hem de eliptik galaksi özellikleri taşıdığı için ‘sıradışı galaksi’ sınıfında yer alıyor.

Etrafını saran yoğun toz şeritleri, galaksiye bir şapka görünümü veriyor.

TRT Haber’in aktardığına göre Hubble, Şapka Galaksisi’ni ilk kez 2003’te görüntüledi. Teleskobun çektiği o görüntü yeniden düzenlendi. Yeni fotoğrafta galaksinin iç yapısındaki detaylar ve arka plandaki yıldızlar çok daha net görülüyor.

Parlak ve yıldızlarla dolu bir galaksi Şapka Galaksisi. Yıldız üretiminde durgun. Yılda sadece Güneş kadar bir yıldız oluşuyor.

Galaksinin parlak merkezi ve neredeyse kenardan görülen yapısı, görüntüden inceleme yapmayı zorlaştırıyor.

James Webb Uzay Teleskobu’nun yaptığı kızılötesi gözlemler, galaksinin merkezinde 9 milyar Güneş kütlesine sahip dev bir kara deliği ortaya çıkarmıştı. Etrafındaki toz yapılarıysa spiral galaksilere özgü bir düzeni gösteriyor.