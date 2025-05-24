'Plüton'un arkadaşı': Yeni cüce gezegen keşfedildi

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin sınırında daha önce keşfedilmemiş bir cüce gezegen daha olduğuna dair kanıtlar buldu.

Fotoğraf: Sihao Cheng

Euronews‘ün haberine göre ‘2017 OF201’ olarak adlandırılan nesne, Güneş’in etrafında dönmesi yaklaşık 25 bin Dünya yılı süren, dikdörtgen bir yörünge izliyor.

Uluslararası Astronomi Birliği’nin Cüce Gezegen Merkezi tarafından doğrulanan ancak henüz hakem denetiminden geçmeyen bulgular, 21 Mayıs’ta henüz hakemli dergilerde yayınlanmayan bilimsel makalelerin yer aldığı arXiv’e yüklendi.

‘2017 OF201’in çapının yaklaşık 700 kilometre olduğu belirtiliyor.

Neptün’ün yörüngesinin ötesinde gizlenen gök cismi, Şili’deki Blanco teleskobu ve Hawaii’deki Kanada-Fransa-Hawaii teleskobundan gelen arşiv verileri incelenirken fark edildi.

Cüce gezegen, Güneş’e en fazla 45 astronomik birim yaklaşabiliyor. Bu, Dünya ve Güneş arasındaki mesafenin 45 katına eşit. Bu da yeni cüce gezegenin Güneş’e en fazla bir diğer cüce gezegen olan Plüton kadar yaklaşabildiği anlamına geliyor.

Bilim insanları Güneş’e son yakın geçişi 1930’da Plüton’un keşfedildiği yıl yapıldığını tahmin ediyor.

Cüce gezegen şu anda bu yörüngeden iki kat daha uzakta ve uzaklaşmaya da devam ediyor. Güneş’e en uzak olduğu an 1600 astronomik birim olacak.

Keşfedilmeyi bekleyen tek cüce gezegen olmayabilir

Güneş Sistemi’ndeki cisimleri bu kadar uzakta tespit etmek çok zor olduğu için ‘2017 OF201’ keşfedilmeyi bekleyen tek cüce gezegen olmayabilir.

Keşif ekibinden araştırmacı Sihao Cheng, Livescience’a bununla ilgili şöyle konuştu:

“2017 OF201 yörünge zamanının yalnızca yüzde 1’ini tespit edilebilecek kadar yakınımızda geçiriyor. Bu tek nesnenin varlığı, benzer yörünge ve boyutta 100 kadar başka nesnenin daha olabileceğini gösteriyor; onlar şu anda tespit edilemeyecek kadar uzaktalar.”

Güneş Sistemi’ndeki cüce gezegenler arasında Plüton’un yanı sıra Ceres, Eris, Haumea gibi cisimler de var.