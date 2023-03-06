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Yaramazlara biraz batar!

Çiçek Sepeti ‘Toroslu Yeşil’ posteri için özür diledi: Satıcıyla ilişkimizi sonlandırdık

Alışveriş sitesi Çiçek Sepeti, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı eski istihbaratçı Mahmut Yıldırım logolu posterin ‘hediyelik ürün’ olarak satışa çıkarılması nedeniyle özür diledi.

Sitede satışa sunulan poster.

Dün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.


Çiçek Sepeti haberin duyulması üzerine ürünü siteden kaldırdı.

Konuya dair yazılı açıklamada özür dileyen Çiçek Sepeti, hatanın kontrolsüzlükten kaynaklandığını ve ürünü satan ‘Uyguncase’ adlı kuruluşla tüm ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.

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