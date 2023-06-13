CIA, Ukrayna’yı Kuzey Akım’a saldırmaması için uyarmış

Ukrayna’nın Kuzey Akım’a sabotaj hazırlığı istihbaratını alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Kiev yönetimini saldırıdan önce uyardığı öğrenildi.

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Rusya’dan Avrupa’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında eylül 2021’de deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğu duyurulmuştu. Daha sonra sızıntının sabotajdan kaynaklandığı iddiası güçlenmişti.

Batı’yı endişelendiren bu gelişme için Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçlamıştı.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre CIA, Ukrayna’nın söz konusu bu saldırıya hazırlık yaptığı bilgisini önceden edindi ve bundan kaçınılması için Kiev yönetimini uyardı.

CIA’in sabotaj hazırlığı bilgisini Hollanda askeri istihbaratından edindiği kaydedildi. Buna göre Ukraynalı bir ekip, Kuzey Akım boru hatlarına dalgıç ekibiyle patlayıcı yerleştirmek için Baltık kıyı şeridinde bir yat kiralama arayışına girdi.

Yetkililer, CIA’in bu bilgiyi ciddiye aldığını, ancak Ukrayna’nın bu saldırı için gerekli yetkinliğe sahip olup olmadığından emin olmadıklarını söyledi.