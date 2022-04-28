CHP’nin ‘elektrik isyanına’ bakandan yanıt: İstanbul’da 400 bin kişinin suyu kesik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğunu belirterek “Bunların suyunu kesmeyin, paralarını almayın” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlara tepki göstermek amacıyla elektrik faturasını ödememesi nedeniyle elektriğinin kesilmesi, bir kez daha yüksek faturaların gündeme gelmesine neden olmuştu.

CHP lideri aynı zamanda elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta oturan bir aileye de misafir olurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söylemişti.

Yazılı açıklama yayımlayan Varank, muhalefetin iktidarı eleştirmek adına birçok eyleminin ‘şovdan ibaret olduğunu’ savundu.

Bakan, muhalefetin iktidarın hizmetlerini görmezden geldiğini öne sürerek şunları kaydetti: “Muhalefet bir tiyatro oynuyor. Elektrik faturasını ödemediği için kendi oturduğu evinin elektriği kesiliyor. Ardından elektriği kesildiği iddiasıyla Ankara’da bir eve gidiyor. Aslında gittiği evin elektriği kesik değil. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar.”

‘İstanbul’da suları kesmeyin’

Varank, ‘tiyatro ve yalanlarla siyaset yapılamayacağını’ belirterek, elektrik faturaları üzerinden eleştirilerde bulunan muhalefete yanıt verdi: “Muhalefet faturalardan yana bu kadar dertliyse onlara çağrıda buluyorum. İstanbul’da 400 binden fazla abonenin suyu kesik. Bunların suyunu kesmeyin, paralarını almayın. Aynı şekilde Adana’da, İzmir’de suyu kesilenlerden paralarını almayın.”