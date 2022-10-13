CHP’li Özkan paylaştı: Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ‘sansür yasası’nda ‘yanıltıcı bilgi’ye hapis cezasını öngören maddenin kabul edilmesi için el kaldıran AKP milletvekillerinin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediliyor.

Geçen haftaki görüşmelerde 15 madde kabul edilmişti. Dün geceki görüşmelerdeyse 13 madde daha kabul edildi. Kanun teklifinin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını içeren en kritik 29’uncu maddesine gelindiğindeyse muhalefet vekillerinin alkışlı ve sloganlı protesto eylemi sonrası oturum bugüne ertelenmişti.

Bugünkü görüşmelerde ‘yanıltıcı bilgi’ olarak tanımlanan herhangi bir şeyi ‘alenen yayan kişinin’ bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

CHP’li Özkan, Twitter’dan paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “Sansür, hapis ve baskı için kalkan eller! Tarih bunu yazdı.”

‘Anlatamadık‘

ANKA’nın aktardığına göre Özkan, maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime verilen arada basın locasına dönerek ellerini iki yana açtı ve şunları söyledi:

“Türk Ceza Kanunu’nun 13 maddesi bir araya getiriliyor. 217-a diye bir yeni metin oluşturuluyor. Bu metinde tutuklu yargılama esas olarak, biz tutuksuz yargılansın istiyoruz. Herkes yargılanabilir, tutuksuz yargılansın. Gazeteciler, bu işle ilgilenenler ve vatandaşlar, bundan muaf olsun istiyoruz. Ama anlatamadık arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 aydır, sizlerle de örgütlerle de görüştük ama diyalog kapılarını açık tutarak anlatmaya çalıştık. Ama anlatamadık. Elimizden bu kadar geliyor. Bundan sonrası sizde.”