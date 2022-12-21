CHP’li Özel’den Erdoğan’a: İşgal etmediği tek koltuk asgari ücret tespit komisyonu başkanlığıydı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücreti yarın açıklayıp, yoluna koyacağız” açıklamasına ilişkin “Son eksiğini tamamladı. Beyefendinin işgal etmediği tek koltuk, asgari ücret tespit komisyonu başkanlığıydı” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

ANKA’nın haberine göre CHP’li Özel, Erdoğan’ın bu açıklamasına tepki gösterdi. Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Asgari ücrette Nebati’nin büyük bir vurdumduymazlığı var. Asgari ücret konuşulurken derhal, yıl bitmeden yeniden değerlendirme oranlarına işi bırakmadan ve bugün motorlu taşıtlar vergisindeki gibi işler başımıza gelmeden bizim vergi dilimlerini bu yıl içinde ayarlamamız lazım.

* Bütün çalışanların hakkını yiyorlar, bu konuda da Meclis’te düzenleme yapmak gerekiyor. Asgari ücret meselesi şöyle bir yere oturdu; Recep Tayyip Erdoğan açısından tarihi bir adım, son eksiğini tamamladı. Beyefendinin işgal etmediği tek koltuk, asgari ücret tespit komisyonu başkanlığıydı. Bundan önce biliyorsunuz, bağımsız karar vermesi, beş yıllığına seçilmesi ve özerk olması gereken Merkez Bankası başkanını görevden aldı, fiilen kendisi Merkez Bankası başkanı. O söyleyince faizler iniyor, dediği kadar iniyor, indirmeyenin tepesine biniyor; koltuktan indiriyor. En son asgari ücret tespit Komisyonu başkanı olmuş, bırakın ben açıklayacağım diyor. O zaman ne gerek var komisyona? Dalga mı geçiyorsunuz? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir öneri de bulunur, sen de ona göre bir açıklama yaparsın.

* Türk-İş başkanı hepimizin gayretleriyle nihayet 9 bin lira gibi bir rakam açıkladı. Bu da bir adım ama asgari ücret komisyonunu bu kadar işlevsizleştirmenin böylesine tuhaf sonuçları oluyor. Biz kendi pozisyonumuzu tekrar edelim, asgari ücrete bir zam yapılacaksa bu ilk altı ayda verilen zammın içermediği enflasyon farkını, enflasyonun altında çok altında zam alındı oradaki mağduriyet giderilmeli. İkinci altı aydaki enflasyonu vermeli, gelecek yıllara yönelik yaptığımız göre yaptığımız enflasyon tahmini doğrultusunda bir zam içermeli, son çeyreğin büyüme payından hakkını almalı. 10 bin 128 lira olarak hesapladık.