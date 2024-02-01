CHP Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini AYM’ye taşıyor

CHP, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. Kurtulmuş yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanmış ve Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü.

ANKA’nın haberine göre CHP, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunun tespiti ve iptali istemiyle yarın AYM’ye başvuracak.

CHP’nin başvurusunu AYM’ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletecek.