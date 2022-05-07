Chelsea’nin satışında anlaşma tamam

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin (78 milyar TL) karşılığında satın alındı.

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Rus milyarder Roman Abramoviç, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Britanya hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası kulübü satışa çıkarmıştı. Rus milyarder kulübü 2003’te 140 milyon sterlin karşılığında almıştı.

Kulübün açıklamasına göre, ABD Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers’ın ortağı Todd Boehly’nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss’in aralarında bulunduğu grupla anlaşmaya varıldı. Satışın mayıs sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramoviç’in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Britanya’daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmıysa Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

Chelsea satışa çıktığında Türk işadamı Muhsin Bayrak da talip olduğunu duyurmuş ama ‘başvuru süresini kaçırdığı için’ teklif veremediğini söylemişti.