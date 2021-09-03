62 yavru caretta caretta ölmüştü: İki otele 482 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yaşam alanlarından olan Antalya Belek’teki yuvalama alanının üzerine ahşap yürüme bandı koyan iki otele toplam 482 bin 790 lira ceza uyguladı.

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27 Ağustos’ta, 62 yavru deniz kaplumbağasının bir otelin kumsala koyduğu yürüme bandının altında sıkışarak öldüğü belirlenmişti. Başka bir otelin koyduğu yürüme bandının altında kalan 71 yavru caretta carettanın ise kurtarılabilmişti. Açılan soruşturmada iki Port Nature Luxury Resort Hotel ve Orange County Resort Hotel’in adı geçmişti.

Serik başsavcılığına suç duyurusunda bulunan bakanlık, biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği gerekçesiyle iki otele, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari ceza uyguladı.

Ayrıca bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının olumsuz etkilenmemesi için denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40-60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerlerle ayırarak üreme bandı oluşturacak.

Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerinin önüne geçmek, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılarla aynı zamanda yuvalama alanlarının işgalini önlemek ve araçlarla kumsallara girişleri engellemek adına uyarı tabelalarıyla bariyerler yapılıp ‘bu tür olumsuz faaliyetlerin önüne büyük oranda geçildiği’ belirtildi.