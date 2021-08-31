Orange County Hotel caretta caretta yavrularına ‘tuzak’tan vazgeçmiyor

Antalya’nın Boğazkent sahilindeki Port Nature Luxury Hotel’de yavru caretta caretta ölümlerinin ardından yapılan kontrollerde 71 yavru carettanın kurtarıldığı Orange County Hotel’de yürüme bantları ve şezlonglar denize sıfır şekilde duruyor.

Fotoğraf: DHA

Carettaların öldüğü otelin isminin Port Nature Luxury olduğunu Diken ortaya çıkarmıştı. İki otel hakkında da üç kurum tarafından soruşturma başlatılmıştı.

DHA’nın haberine göre otel haberin ardından yavru deniz kaplumbağalarının ezilip ölmesine neden olan yürüme bandını kaldırdı ve şezlonglarını 40 metreden geriye çekti. Yavruların henüz çıkış yapmadığı 78 yuva kafeslerle korumaya alınarak üstüne Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca, ‘Değerli misafirlerimiz, lütfen dikkat. Caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama bölgesidir’ yazılı afişler asıldı.

Diğer otelde önlem yok

71 yavrunun bulunduğu Orange County Hotel’de ise herhangi bir önlem alınmadığı görüldü. Şezlong, gölgelik ve yürüme bantları olduğu gibi duruyor. Denizle mesafesi 10 metrenin de altındaki otelin kumsalında üç yuva bulunuyor.

‘Bu hayvanlar nereye yumurta bırakacak’

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, sorunun sadece yürüme bantları olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Mevzu bunun üzerine kuruldu gibi oldu ama arka tarafta kaplumbağaların yuvalayabileceği yer yok. Şemsiye, şezlonglar, gölgelikler hepsi denize neredeyse sıfır noktasına kadar gelmiş durumda. Sadece yürüme bandına neden takıyoruz ki bu hayvanlar nereye yumurta bırakacak.”