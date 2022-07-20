Britanya’da başbakanlık yarışında iki aday kaldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Penny Mordaunt 105 oyla elendi.

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Eski maliye bakanı Rishi Sunak 137 oyla en çok desteği aldı. Dışişleri Bakanı Liz Truss’sa 113 oy olarak yarışa devam etme şansı yakaladı.

5 Eylül’de belli olacak

Liderlik yarışında son iki adayın belirlenmesinin ardından parti üyelerinin oy kullanması bekleniyor.

Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve başbakanlık konutu 10 Numara’nın yeni sakini 5 Eylül’de açıklanacak.