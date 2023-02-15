Borsada depremzedenin kaybı 5,4 milyar lira

Deprem sonrası Borsa İstanbul’un açık kalması nedeniyle yıkımdan etkilenen 10 ildeki 381 bin yatırımcı toplamda 5,4 milyar lira kaybetti.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından borsa 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi.

Ancak ilk iki güne dair iptal işlemi gelmedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463.

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre Borsa İstanbul’da işlemlerin geçerli olduğu iki günde deprem bölgesi 10 ildeki 381 bin yatırımcı 5,4 milyar lira kaybetti.

10 ildeki yatırımcıların şu anda borsadaki portföyü 56,2 milyar lira düzeyinde. 6 Şubat sabahı bu rakam 61,5 milyar liraydı.