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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul bankacılık hisseleriyle yürüyor

Borsa İstanbul’da son haftalarda yaşanan yükselişte bankacılık hisseleri ittirici güç olmaya devam ediyor.

18 Kasım’da 1200 puanın altını gören BİST Bankacılık Endeksi, 10 işlem gününde yüzde 15’in üzerinde prim yapmış durumda. Aynı süreçte BİST 100 Endeksi’ndeki artış ise yaklaşık yüzde 9.


BIST 100 endeksi bugün önceki kapanışa göre 3,28 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,96’yla değer kazanımlarını sürdürdü.

Dün 20 milyar lirayı aşan BİST 100 işlem hacminin 5 milyar lirası bankacılık hisselerinde gerçekleşmişti. Ekim ayının son işlem gününde işlem hacminin yüzde 36,7’si sadece bankacılık hisselerindeydi. Bugün işlem hacmi en yüksek beş hissenin üçü de yine bankacılıkta.

Son iki haftada işlem hacmindeki banka hisselerinin oranı ise yüzde 30’a yaklaşmış durumda.

Bankacılık endeksindeki yükselişte pozitif gelen bilançoların etkisi var. Ayrıca bankacılık sektörünün eylül net kârı da yüzde 3 artarak 8,5 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Piyasalarda yarın yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı takip edilecek.

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