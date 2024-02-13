Binali Yıldırım: Kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor, orada bir şey yok

Eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan’da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin “Siyanür iddiasına ilişkin bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok” dedi.

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İliç ilçesindeki madende bugün toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.

Toprak kayması nedeniyle Fırat Nehri’ne siyanürün sızacağı endişesi artarken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ‘şimdilik’ bir sızma ya da akıntının söz konusu olmadığını söylemişti.

Konuya ilişkin bir açıklama da Binali Yıldırım’dan geldi. AA’nın haberine göre Yıldırım, konuya ilişkin şunları dedi:

“Yani yığma yapılan bölge açık maden sahası. Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta sekiz, diğer tarafta bir çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam dokuz kişi, tespit bu yönde.

Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama ‘ola ki zehirleyici bir madde olabilir’ diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor.”