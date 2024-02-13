Erkan Baş: Erzincan’daki madenle ilgili suç duyurumuza takipsizlik verilmişti, buna kaza diyebilir miyiz?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Erzincan’daki madenle ilgili suç duyurularına takipsizlik verildiğini hatırlatarak “Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz?” dedi.

Fotoğraf: TİP

İliç ilçesindeki madende bugün toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor.

TİP lideri Baş söz konusu madenle ilgili 2022’de parti olarak suç duyurusunda bulunduklarını ancak takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Baş, X hesabından şunları kaydetti:

“2022 yılının Temmuz ayında bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler; üstüne bu şirketin maden kapasitesini arttırıp 209 milyon TL vergi borcunu da sildiler. Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz? Oysa bu facianın sorumluları olarak patronları ve onların hizmetkarı siyasetçileri saymalıyız. İhmallerin ve sorumluların takipçisi olacak, bu suçta parmağı olan herkesle hesaplaşacağız!”