Yaramazlara biraz batar!

Enerji bakanı yurt dışı gezisini yarıda kesti: Erzincan’a gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’daki maden faciası nedeniyle yurt dışı programını yarıda keserek bölgeye geçeceğini bildirdi.

Alpaslan Bayraktar. (AA)

İliç ilçesindeki madende bugün toprak kayması meydana geldi. Dokuz kişiye ulaşılamıyor. 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabındaki paylaşımda dokuz maden işçisine ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip etiklerini belirten Bayraktar “Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim” ifadesini kullandı.

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