Bill Gates: Bağışladığım servetimin çoğu Afrika'ya gidecek

Microsoft’un kurucu ortağı milyarder işadamı Bill Gates, bağışladığı servetinin ‘büyük’ kısmının, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için 20 yıl içinde Afrika’ya harcanacağını duyurdu.

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8 Mayıs’ta Gates, servetinin yüzde 99’unu sağlık ve eğitim alanında çalışan Gates Vakfı’na bağışlayacağını açıklamıştı.

Axios’un haberine göre, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Afrika Birliği binasındaki Nelson Mandela Salonu’nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan işadamı, geçen ay yüzde 99’unu bağışladığını duyurduğu 200 milyar doların üstündeki servetine ilişkin konuştu.

Servetin ‘büyük’ bölümünün gelecek 20 yılda Afrika’daki zorluklarla mücadele için harcanacağını belirten Gates, “Afrika’daki her ülke, sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak refah yolunda ilerlemelidir” dedi.