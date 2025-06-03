Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bill Gates: Bağışladığım servetimin çoğu Afrika'ya gidecek

Microsoft’un kurucu ortağı milyarder işadamı Bill Gates, bağışladığı servetinin ‘büyük’ kısmının, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için 20 yıl içinde Afrika’ya harcanacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

8 Mayıs’ta Gates, servetinin yüzde 99’unu sağlık ve eğitim alanında çalışan Gates Vakfı’na bağışlayacağını açıklamıştı.


Axios’un haberine göre, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Afrika Birliği binasındaki Nelson Mandela Salonu’nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan işadamı, geçen ay yüzde 99’unu bağışladığını duyurduğu 200 milyar doların üstündeki servetine ilişkin konuştu.

Servetin ‘büyük’ bölümünün gelecek 20 yılda Afrika’daki zorluklarla mücadele için harcanacağını belirten Gates, “Afrika’daki her ülke, sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak refah yolunda ilerlemelidir” dedi.

Bill Gates, servetinin yüzde 99’unu Gates Vakfı’na bağışlıyor

Bill Gates’in öngörüsü: Beş günlük hafta sonu tatili rüya değil

Microsoft protestocu iki çalışanını kovmuş

Microsoft kutlamasına İsrail protestoları damga vurdu

SON HABERLER

Aykut Erdoğdu'nun ifadesi: Ertan Yıldız'ın iftirası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu emniyetteki ifadesinde şöyle dedi:

“Ertan Yıldız’ın yanında Fatih Keleş’e para teslim ettiğim iddiaları yalandır. Kişisel bir husumet veya Yıldız’ın kendini kurtarmak için attığı bir iftiradır.”