Microsoft kutlamasına İsrail protestoları damga vurdu

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft’un dünkü 50’nci yıl kutlamasına şirket çalışanlarının Filistin yanlısı protestoları damga vurdu.

Fotoğraflar: AA

Bazı teknoloji çalışanları sektörün İsrail ordusuna yapay zeka teknolojisi sağlamayı bırakmasını talep ediyor. Son protestoda da talep buydu.

Euronews‘ün aktardığı habere göre ilk protesto, şirketin yapay zeka biriminin CEO’su Mustafa Süleyman, Microsoft’un yapay zeka programı Copilot’taki ürün güncellemeleri ve gelecek vizyonunu anlatırken yapıldı. Salonda teknoloji devinin kurucu ortağı Bill Gates ve eski CEO’su Steve Ballmer da vardı.

Microsoft çalışanı Ibtihal Aboussad, Süleyman konuşurken sahneye doğru yürüyerek “Mustafa yazıklar olsun sana” diye bağırdı. Süleyman bunun üzerine konuşmasına ara verdi.

Protestocu çalışan şu sözleri sarf etti: “Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğinizi iddia ediyorsunuz ancak Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin kişi öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırıma güç veriyor.”

Süleyman protestocuya “İtirazınız için teşekkür ederim, sizi anlıyorum” diye yanıt verdi.

—— ‘You claim that you care for using AI for good, but Microsoft sells AI weapons to the Israeli military’



—— ’50.000 people have died, and Microsoft powers this genocide in our region’



📍Microsoft's 50th-anniversary celebration was interrupted by several employees who were… pic.twitter.com/A6oSQQv96I — Anadolu English (@anadoluagency) April 5, 2025

“Süleyman ve Microsoft’un elinde kan var” diyen Aboussad ardından sahneye Filistin’e desteğin sembolü haline gelen bir kefiye fırlattı. Güvenlik, Microsoft çalışanını salonda çıkardı.

İkinci protesto Microsoft çalışanı Vaniya Agrawal tarafından Gates, Ballmer ve şirketin CEO’su Satya Nadella sahnedeyken yapıldı.

Ayrıca salonun dışında protesto gösterisi düzenlendi.

Associated Press’in 2025 başlarındaki araştırmasına göre Microsoft ve OpenAI’ın yapay zeka modelleri, Gazze ve Lübnan’da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldı.