Bill Gates'in öngörüsü: Beş günlük hafta sonu tatili rüya değil



Microsoft’un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, yapay zeka sayesinde 10 yıl içinde insanların haftada sadece iki gün çalışabileceğini öngördü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Haftada beş altı gün mesai rutininden çıkma hayali kuranlara Bill Gates’in iyi bir haberi var.

Yakın zamanda The Tonight Show ve Trevor Noah’ın ‘Şimdi Ne Olacak?’ podcast’i gibi konuk olduğu programda fikirlerini açıklayan Gates, mevcut inovasyon hızıyla artık çoğu şey için insanlara ihtiyaç duyulmayacağını ve bu nedenle işyerlerinin neye dönüşeceğini yeniden düşünmek gerekeceğini söylüyor.

Milyarder, Jimmy Fallon’ın programında şöyle konuştu: “Yapay zekayla önümüzdeki 10 yıl içinde ‘zeka’ ücretsiz ve sıradan hale gelecek; harika tıbbi tavsiyeler, harika dersler olacak.”

Gates, yapay zeka gelişiminden özellikle iki mesleğin çok etkileneceğini düşünüyor: Doktorlar ve öğretmenler.

Gates’e göre yapay zeka sayesinde 10 yıl içinde insanlar haftada sadece iki gün çalışabilecek.

Milyarder, haftalık iş günlerinin kısaltılmasına ilk kez değinmiyor.

2023’te ChatGPT henüz emekleme aşamasındayken Gates, haftada üç gün çalışmanın norm haline geldiği bir duruma ulaşılabileceğini ve dünyanın daha fazla boş zamanla ne yapacağını bulması gerekeceğini belirtmişti.

Peki daha az iş günü insanlığa ne sağlayabilir?

Uzmanlar, beş günlük bir hafta sonunun doğum oranlarını artırabileceğini ve tükenmişliği ortadan kaldırabileceğini düşünüyor.

Özellikle pandemi sonrasında tükenmişlik, bitkinlik ve bağlantı kuramamakla mücadele eden birçok çalışan için mesai günlerinin azaltılmasının ‘ilaç gibi geleceği’ belirtiliyor.

Son dönemde özellikle haftada dört gün çalışmaya geçişin yararına dair işaretler de var. 3 bin 500’den fazla çalışanı bulunan bir performans koçluğu şirketi Exos, işi bir gün azaltmanın üretkenliği yüzde 24 artırdığını ve tükenmişliği yarı yarıya azalttığını buldu.

Genç nüfusu hızla düşen Japonya, doğum oranlarını artırmaya katkı amacıyla yakın zaman önce başkent Tokyo’da haftada dört gün çalışma sistemine geçtiğini duyurdu.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yapay zeka sayesinde iş haftasının üç buçuk güne ineceği üzerine iddialı konuşsa da şirketin, beş günlük ofis gününe sıkı dönüş politikası uygulaması, yakın zamanda bu yöne doğru herhangi bir ilerleme kaydetmeyeceğini gösterdi.

Ancak tüm dünyada sarkacın daha az çalışma gününe doğru hareket ettiği de bir gerçek.