Microsoft protestocu iki çalışanını kovmuş

Teknoloji devi Microsoft’un protestocu iki çalışanını kovduğu bildirildi.

Bazı sektör çalışanları İsrail ordusuna yapay zeka teknolojisi sağlamayı bırakılmasını talep ediyor. Microsoft’un 50’nci yıl kutlamasında da şirket çalışanları Ibtihal Aboussad ve Vaniya Agrawal bu taleple şirketi protesto etmişti.

AA’nın aktardığı habere göre çalışanların grubuna Agrawal ve Aboussad’ın görevden alındığı yazıldı.

Aboussad için gönderilen mesajda, çalışan ‘kasıtlı suistimal, itaatsizlik ya da kasıtlı görev ihlali’yle suçlandı ve şöyle dendi: “Söz konusu davranışın, tanınırlık kazanmak ve bu çok beklenen etkinliği mümkün olan en fazla şekilde kesintiye uğratmak amacıyla yapıldığı sonucuna vardık.”

Agrawal için iletilen mesajdaysa 11 Nisan’da sunmayı planladığı istifasının ‘derhal geçerli hale getirildiği’ kaydedildi.

Microsoft’tan resmi açıklama yapılmadı.

Microsoft’un geçen cuma yapılan 50’nci yıl kutlamasına şirket çalışanlarının Filistin yanlısı protestoları damga vurdu.

İlk protesto, şirketin yapay zeka biriminin CEO’su Mustafa Süleyman, Microsoft’un yapay zeka programı Copilot’taki ürün güncellemeleri ve gelecek vizyonunu anlatırken yapıldı. Salonda teknoloji devinin kurucu ortağı Bill Gates ve eski CEO’su Steve Ballmer da vardı.

Microsoft çalışanı Ibtihal Aboussad, Süleyman konuşurken sahneye doğru yürüyerek “Mustafa yazıklar olsun sana” diye bağırdı. Süleyman bunun üzerine konuşmasına ara verdi.

Protestocu çalışansa şu sözleri sarf etti: “Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğinizi iddia ediyorsunuz ancak Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin kişi öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırıma güç veriyor.”

—— ‘You claim that you care for using AI for good, but Microsoft sells AI weapons to the Israeli military’



—— ’50.000 people have died, and Microsoft powers this genocide in our region’



📍Microsoft's 50th-anniversary celebration was interrupted by several employees who were… pic.twitter.com/A6oSQQv96I