Bıçaklı metro saldırganının savunması: ‘Gelmeyin, keserim’ demek haricinde eylemi yokmuş!

İstanbul’da, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz hakim karşısındaydı.

Fotoğraf: DHA

24 Kasım 2021’de Kadıköy’den hareket eden Tavşantepe metrosunda, Emrah Yılmaz maske takması konusunda kadın bir yolcuyla tartışmıştı. Yılmaz, araya giren bir başka kadının bıçakla üstüne yürümüş ve küfürler eşliğinde tehdit etmişti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Yılmaz tutuklanmıştı.

Yılmaz’ın, ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs‘, ‘basit yaralama‘, ‘hakaret‘, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit‘ ve ‘zincirleme şekilde silahla tehdit‘ suçlarından 18 yıl üç aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA’nın aktardığına göre Anadolu 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hakim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden istenen görüntülerin CD’ye aktarılarak mahkemeye ulaştığını, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yazılan müzekkereyle sanığın tetkiklerinin yapıldığını fakat raporun hazırlanmadığını tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz alan sanık Yılmaz, “Olayın en başından itibaren değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsa metro içi görüntülerin incelenmesini talep ediyorum” dedi.

Sanık avukatı Bülent Dalğa, dosyaya sunulan görüntülerin olayın başlangıcından itibaren değil, gelişme aşamasından itibaren olduğunu belirterek, olayın başlangıcına ilişkin görüntülerin incelenmesini talep etti.

Dosyadaki müştekilerin dışında herhangi bir bağımsız tanık anlatımının bulunmadığını belirten Dalğa, müvekkilinin, annesinin ağır rahatsızlığı nedeniyle Covid bulaştırmaktan korktuğu için müştekiyi uyardığını, müştekinin rahatsızlığını bilmesinin mümkün olmadığını, kamera kayıtlarında müvekkilinin “Gelmeyin, keserim!” demesinin haricinde bir eyleminin bulunmadığını savundu.

Duruşmada izlenen görüntülerde olay saatlerine ait metro istasyonu girişi, turnike ve istasyon bölgesi, sanığın trene biniş ve iniş anları, trenin içine dair kayıtların olduğu ve kayıtlar izlendiğinde olayın kameraya uzak yerde geçtiği, bu nedenle net görüntü elde edilemediği tespit edildiği tutanağa geçirildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İBB’den gelen görüntülerin daha net çözülebilmesi için Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.