Metro saldırganının ‘Polis beni dövdü’ şikayetine takipsizlik

İstanbul’da metroda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden saldırganın, gözaltına alındığı sırada polis memuru tarafından dövüldüğü yönündeki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı.

24 Kasım 2021’de Kadıköy’den hareket eden Tavşantepe metrosunda, Emrah Yılmaz maske takması konusunda kadın bir yolcuyla tartışmıştı. Yılmaz, araya giren bir başka kadının bıçakla üstüne yürümüş ve küfürler eşliğinde tehdit etmişti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Yılmaz tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre avukatı aracılığıyla şikayet dilekçesi sunan Yılmaz kendisini adliyeye getiren Kadıköy Asayiş Bürosunda görevli bir kadın polis memurunun kafasını duvara vurduğunu öne sürdü.

Anadolu başsavcılığı bu kapsamda ‘basit yaralama‘ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Yılmaz’ın adliyede bulunduğu süre içindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Savcılık, söz konusu görüntülerde saldırganın iddia ettiği darpın gerçekleştiğine dair bir bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Özel güvenlik görevlileri hakkında soruşturma

Öte yandan Anadolu başsavcılığının, şüpheli Yılmaz’ın tutuklandığı olayda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı’nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’nın şikayeti üzerine özel güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılık, olay sırasında metroda görev yapan güvenlik görevlilerinin kim olduğunun araştırılması amacıyla emniyete ayrıntılı müzekkere yazdı.

Tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin bildirilmesini isteyen savcılık, ayrıca özel güvenlik görevlilerinin olayda sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapılmasını da istedi.

Savcılığın ‘görevi kötüye kullanma‘ suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.