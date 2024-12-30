Beyoğlu saldırısı: İki şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde altı kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili iki şüpheli yakalandı.

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Beyoğlu Taksim’de 13 Kasım 2022’de PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi’ne bırakılan bombanın patlaması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının faillerinden Ahlam Albashir’in Türkiye’ye geçişini illegal olarak sağladığı ve gıda tedarik ederek barınma ihtiyacını karşıladığı öne sürülen iki şüpheli belirlendi.

Ayrıca kaçakçılık yaptıkları tespit edilen zanlıların, 23 Aralık’ta Beyoğlu’nda F.K. isimli kişiyi, PKK/KCK’nın sözde gençlik yapılanması adına alıkoyarak silahla tehdit ettiği tespit edildi.

İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin’de 27 Aralık’ta düzenlenen operasyonlarda Beyoğlu’ndaki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda PKK adına adam kaçırmaktan da dokuz kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasaklı yayın, airsoft tabanca ve çeşitli dijital materyallere el kondu.