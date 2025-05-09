Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma

Beykoz başsavcılığı kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasıyla Beykoz Belediyesi’ne soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Beykoz Belediyesi

Soruşturma kapsamında CHP’li belediyeden son bir yılda numara verilen bina ve dairelerle ilgili belgeler istendi. İçişleri Bakanlığı’ndan da adres kayıt sisteminde Beykoz ilçesiyle ilgili veriler talep edildi.

Beykoz Belediyesi hakkında ayrıca ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç amaçlı örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla bir soruşturma daha yürütülüyor.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve yardımcısı Fidan Gül bu soruşturmada halen tutuklu.

Belediye hakkındaki bir diğer soruşturma da 30 Ağustos 2024’te düzenlenen iki Manuş Baba konseri ve iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sürüyor.

Köseler tutuklanınca belediye meclisi, CHP’li Özlem Vural Gürzel’i belediye başkan vekili seçmişti.