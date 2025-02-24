Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

75’inci Berlin Uluslararası Film Festivali’nde kazananlar açıklandı. Bu yılın ‘Altın Ayı’ ödülü ‘Dreams (Sex, Love)’ filmine verildi.
Bu yıl festivalde 19 film büyük ödül ‘Altın Ayı’ için yarıştı.
Yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes başkanlığındaki jüri, ödülü Norveçli yazar ve yönetmen Dag Johan Haugerud’un ‘Dreams (Sex Love)’ filmine verdi.
Gabriel Mascaro imzalı ‘O último azul (The Blue Trail)’ filmiyse Jüri Büyük Ödülü’nü kazandı.
Ana yarışmadaki ödüller şöyle:
- Altın Ayı: Drømmer / Dreams (Sex Love) (Yön: Dag Johan Haugerud)
- Gümüş Ayı – Jüri Büyük Ödülü: O último azul / The Blue Trail (Yön: Gabriel Mascaro)
- Gümüş Ayı – Jüri Ödülü: El mensaje / The Message (Yön. Iván Fund)
- Gümüş Ayı – En İyi Yönetmen: Huo Meng (Sheng xi zhi di / Living the Land)
- Gümüş Ayı – En İyi Oyuncu: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Gümüş Ayı – En İyi Yardımcı Oyuncu: Andrew Scott (Blue Moon)
- Gümüş Ayı – En İyi Senaryo: Radu Jude (Kontinental ’25)
- Gümüş Ayı – Sanatsal Katkı: Lucile Hadžihalilović (La Tour de Glace /The Ice Tower)