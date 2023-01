Berlin Film Festivali programı açıklandı: Türk yönetmenlerin yapımları öne çıkıyor

Bu yıl 73’üncüsü düzenlenen Berlin Film Festivali’nin programı açıklandı. 18 filmin ‘Altın Ayı’ ödülü için yarışacağı festivalde, Türk yönetmenlerin yapımları dikkat çekti.

Berlin Film Festivali’nin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, 16-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalin programını tanıttı.

Ana yarışmanın yanı sıra ‘Encounters’, ‘Panaroma’ ve ‘Generation’ gibi bölümlerdeki filmler de açıklanırken pek çok önemli yönetmenin merakla beklenen yeni filmleri programdaki yerini aldı.

ABD’li yönetmen Rebecca Miller’in ‘She Came to Me‘ filmiyle başlayacak festivalde 18 film, büyük ödül ‘Altın Ayı’ için yarışacak.

Bu yıl festivalin özel gösterim bölümünde Sean Penn’in Aaron Kaufman’la birlikte yönettiği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki mücadeleyi anlatan ‘Süper Güç’ filmi gösterilecek.

Soldan sağa: Burak Çevik – Ayşe Polat – Ahmet Necdet Çupur – Mahsum Taşkın

Türk yönetmenlerin yapımları festivalde

Festivalin programında bu yıl Türk yönetmenlerin yapımları dikkat çekiyor. ‘Tuzdan Kaide’, ‘Aidiyet’ ve ‘Gidiş O Gidiş’ filmleriyle tanınan Burak Çevik’in son filmi ‘Unutma Biçimleri’ dünya prömiyerini Forum bölümünde yapacak.

‘Rüzgârın Götürdüğü’ filminin yönetmenlerinden biri olarak tanınan Helin Çelik‘in yeni filmi ‘Anqa’ da Forum bölümünde gösterilecek.

Ayşe Polat ve İlker Çatak da yeni filmleriyle programda yer buldular. Ahmet Necdet Çupur ve Mahsum Taşkın da yapım aşamasındaki projeleriyle festivalin yapım geliştirme bölümlerine seçildiler.

Festivalin jüri başkanlığını bu yıl oyuncu Kristen Stewart üstleniyor. Onursal Altın Ayı’yı ise yönetmen Steven Spielberg alacak. Bu bağlamda Spielberg’ün sekiz filmi de festivalin gösterim programında yer bulacak.

67 ülkeden 283 filmin gösterileceği festivalin ödül töreni 25 Şubat’ta yapılacak. Altın Ayı için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralandı:

Özel Gösterim

Süper Güç – Sean Penn, Aaron Kaufmann

Ana Yarışma

20.000 Species of Bees – Estibaliz Urresola Solaguren

The Shadowless Tower – Zhang Lu

Till the End of the Night – Christoph Hochhausler

BlackBerry – Matt Johnson

Disco Boy – Giacomo Abbruzzese

The Plough – Philippe Garrel

Journey into the Desert – Margarethe von Trotta

Someday We’ll Tell Each Other Everything – Emily Atef

Limbo – Ivan Sen

Bad Living – Joao Canijo

Manodrome – John Trengove

Music – Angela Schanelec

Past Lives – Celine Song

Roter Himmel – Christian Petzold

On the Adamant – Nicolas Philibert

The Survival of Kindness – Rolf de Heer)

Suzume – Makoto Shinkai

Totém – Lila Avilés

Festivalin 2023 programının tamamına ulaşmak için tıklayın.