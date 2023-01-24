Berlin Film Festivali programı açıklandı: Türk yönetmenlerin yapımları öne çıkıyor

Bu yıl 73’üncüsü düzenlenen Berlin Film Festivali’nin programı açıklandı. 18 filmin ‘Altın Ayı’ ödülü için yarışacağı festivalde, Türk yönetmenlerin yapımları dikkat çekti.
Berlin Film Festivali’nin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, 16-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalin programını tanıttı.
Ana yarışmanın yanı sıra ‘Encounters’, ‘Panaroma’ ve ‘Generation’ gibi bölümlerdeki filmler de açıklanırken pek çok önemli yönetmenin merakla beklenen yeni filmleri programdaki yerini aldı.
ABD’li yönetmen Rebecca Miller’in ‘She Came to Me‘ filmiyle başlayacak festivalde 18 film, büyük ödül ‘Altın Ayı’ için yarışacak.
Bu yıl festivalin özel gösterim bölümünde Sean Penn’in Aaron Kaufman’la birlikte yönettiği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki mücadeleyi anlatan ‘Süper Güç’ filmi gösterilecek.
Türk yönetmenlerin yapımları festivalde
Festivalin programında bu yıl Türk yönetmenlerin yapımları dikkat çekiyor. ‘Tuzdan Kaide’, ‘Aidiyet’ ve ‘Gidiş O Gidiş’ filmleriyle tanınan Burak Çevik’in son filmi ‘Unutma Biçimleri’ dünya prömiyerini Forum bölümünde yapacak.
‘Rüzgârın Götürdüğü’ filminin yönetmenlerinden biri olarak tanınan Helin Çelik‘in yeni filmi ‘Anqa’ da Forum bölümünde gösterilecek.
Ayşe Polat ve İlker Çatak da yeni filmleriyle programda yer buldular. Ahmet Necdet Çupur ve Mahsum Taşkın da yapım aşamasındaki projeleriyle festivalin yapım geliştirme bölümlerine seçildiler.
Festivalin jüri başkanlığını bu yıl oyuncu Kristen Stewart üstleniyor. Onursal Altın Ayı’yı ise yönetmen Steven Spielberg alacak. Bu bağlamda Spielberg’ün sekiz filmi de festivalin gösterim programında yer bulacak.
67 ülkeden 283 filmin gösterileceği festivalin ödül töreni 25 Şubat’ta yapılacak. Altın Ayı için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralandı:
Özel Gösterim
Süper Güç – Sean Penn, Aaron Kaufmann
Ana Yarışma
20.000 Species of Bees – Estibaliz Urresola Solaguren
The Shadowless Tower – Zhang Lu
Till the End of the Night – Christoph Hochhausler
BlackBerry – Matt Johnson
Disco Boy – Giacomo Abbruzzese
The Plough – Philippe Garrel
Journey into the Desert – Margarethe von Trotta
Someday We’ll Tell Each Other Everything – Emily Atef
Limbo – Ivan Sen
Bad Living – Joao Canijo
Manodrome – John Trengove
Music – Angela Schanelec
Past Lives – Celine Song
Roter Himmel – Christian Petzold
On the Adamant – Nicolas Philibert
The Survival of Kindness – Rolf de Heer)
Suzume – Makoto Shinkai
Totém – Lila Avilés
Festivalin 2023 programının tamamına ulaşmak için tıklayın.