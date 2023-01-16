‘Tuzdan Kaide’ ve ‘Aidiyet’ filmleriyle tanınan yönetmen Burak Çevik’in yeni filmi ‘Unutma Biçimleri’ dünya prömiyerini 73. Berlin Film Festivali’nde yapacak.

Unutma Biçimleri dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapacak

Bu yıl 16-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 73. Berlin Film Festivali’nde Çevik, üçüncü defa Caligari Ödülü için yarışacak.

Sinemada hikaye anlatım olanaklarını zorlamasıyla bilinen yönetmenin, 14 yıl önce ayrılan bir çifti konu edinen son filmi Unutma Biçimleri, yıllar sonra tekrar bir araya gelen çiftin, nasıl ayrıldıklarını bir türlü hatırlayamaması üzerinden tarihin nasıl katmanlaştığına ve tekrar tekrar yazılabildiğine dair bir deneyim sunuyor.

Burak Çevik

Çevik’in, filmin başrolünde yer alan Nesrin Uçarlar ve Erdem Şenocak ile birlikte kaleme aldığı Unutma Biçimleri’nin Türkiye’de bu yıl özel bir etkinlik takvimiyle seyirciyle buluşması planlanıyor.

