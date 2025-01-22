75'inci Berlin Film Festivali'nin yarışma programı belli oldu

75’inci Berlin Uluslararası Film Festivali’nin yarışma programı açıklandı. Bu yıl festivalde 19 film, ‘Altın Ayı’ ödülü için yarışacak.

13 Şubat’taki törenin açılış gecesinde İskoç oyuncu Tilda Swinton’a ‘Onursal Altın Ayı’ ödülü verilecek.

Deadline‘ın aktardığına göre 19 yapımın yarışacağı ve 13-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak festivalde Richard Linklater, Hong Sangsoo gibi ünlü yönetmenlerin filmleri gösterilecek.

Festivalde yarışacak filmler şunlar:

Ari-Léonor Serraille Blue Moon-Richard Linklater The Safe House-Lionel Baier Dreams-Michel Franco Dreams (Sex, Love)-Dag Johan Haugerud What Does that Nature Say to You-Hong Sangsoo Hot Milk-Rebecca Lenkiewicz If I Had Legs I’d Kick You-Mary Bronstein Kontinental ’25-Radu Jude The Message-Iván Fund Mother’s Baby-Johanna Moder Reflection in a Dead Diamond-Hélène Cattet, Bruno Forzani Living the Land-Huo Meng Timestamp-Kateryna Gornostai The Ice Tower-Lucile Hadžihalilović The Blue Trail-Gabriel Mascaro What Marielle Knows-Frédéric Hambalek Girls on Wire-Vivian Qu Yunan-Ameer Fakher Eldin

Berlinale’de galası yapılacak filmler arasında başrolünde Timothée Chalamet’nin de yer aldığı ve Bob Dylan’ın hayatını anlatan ‘A Complete Unknown‘ da var.

Festival, Kasım 2024’te X’teki hesabından paylaşım yapmayı durduracağını açıklamıştı.