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Yaramazlara biraz batar!

75'inci Berlin Film Festivali'nin yarışma programı belli oldu

75’inci Berlin Uluslararası Film Festivali’nin yarışma programı açıklandı. Bu yıl festivalde 19 film, ‘Altın Ayı’ ödülü için yarışacak.

13 Şubat’taki törenin açılış gecesinde İskoç oyuncu Tilda Swinton’a ‘Onursal Altın Ayı’ ödülü verilecek.


Deadline‘ın aktardığına göre 19 yapımın yarışacağı ve 13-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak festivalde Richard Linklater, Hong Sangsoo gibi ünlü yönetmenlerin filmleri gösterilecek.

Festivalde yarışacak filmler şunlar:

  1. Ari-Léonor Serraille
  2. Blue Moon-Richard Linklater
  3. The Safe House-Lionel Baier
  4. Dreams-Michel Franco
  5. Dreams (Sex, Love)-Dag Johan Haugerud
  6. What Does that Nature Say to You-Hong Sangsoo
  7. Hot Milk-Rebecca Lenkiewicz
  8. If I Had Legs I’d Kick You-Mary Bronstein
  9. Kontinental ’25-Radu Jude
  10. The Message-Iván Fund
  11. Mother’s Baby-Johanna Moder
  12. Reflection in a Dead Diamond-Hélène Cattet, Bruno Forzani
  13. Living the Land-Huo Meng
  14. Timestamp-Kateryna Gornostai
  15. The Ice Tower-Lucile Hadžihalilović
  16. The Blue Trail-Gabriel Mascaro
  17. What Marielle Knows-Frédéric Hambalek
  18. Girls on Wire-Vivian Qu
  19. Yunan-Ameer Fakher Eldin

Berlinale’de galası yapılacak filmler arasında başrolünde Timothée Chalamet’nin de yer aldığı ve Bob Dylan’ın hayatını anlatan ‘A Complete Unknown‘ da var.

Festival, Kasım 2024’te X’teki hesabından paylaşım yapmayı durduracağını açıklamıştı.

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