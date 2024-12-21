Berlin Film Festivali'nden oyuncu Tilda Swinton'a Onursal Altın Ayı ödülü

75’inci Berlin Uluslararası Film Festivali, İskoç oyuncu Tilda Swinton’a yaşam boyu başarılarından dolayı Onursal Altın Ayı ödülü verecek.

Fotoğraf: Berlinale

Berlinale‘in aktardığına göre ödülün 13 Şubat 2025’te Berlinale Palast’ta düzenlenecek açılış töreninde verilmesi bekleniyor.

Festival direktörü Tricia Tuttle, ödülün Swinton’a verilme gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Tilda Swinton’ın çalışmalarının çeşitliliği nefes kesici. Sinemaya çok fazla insanlık, şefkat, zeka, mizah ve stil katıyor ve çalışmalarıyla dünyaya dair fikirlerimizi genişletiyor. Tilda modern film yapımcılığı idollerimizden biri ve aynı zamanda uzun zamandır Berlinale ailesinin bir parçası. Kendisine bu Onursal Altın Ayı ödülünü takdim edebilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Swinton kendisine verilecek ödül hakkında şöyle konuştu:

“Berlinale 1986’da Derek Jarman’la birlikte gittiğim ilk film festivaliydi ve uluslararası film dünyasına açılan kapımdı. Ona olan borcumu asla unutmadım. Bu özel festival tarafından bu şekilde onurlandırılmak benim için son derece dokunaklı.”

Oyuncu 2009’da Berlinal’de uluslararası jüri başkanı olarak görev yaptı. Tilda Swinton’un 1986’da Berlinale’de Gümüş Ayı kazanan ‘Caravaggio’dan ‘The Beach’, ‘Derek’, ‘Julia’, ‘The Garden’ ve ‘Last and First Men’e kadar oynadığı 26 film festival programında yer aldı.

Tilda Swinton, ‘Edward II’ filmiyle Venedik Uluslararası Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülü aldı.

Sally Potter’ın yönettiği ve Virginia Woolf’un aynı adlı romanından uyarlanan 1992 yapımı ‘Orlando’yla büyük bir ün kazanan oyuncu 2007’de de ‘Michael Clayton’ ile BAFTA En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Akademi Ödülü kazanmıştı.

Swinton, ayrıca 2020’de Venedik Uluslararası Film Festivali’nde de Altın Aslan Ödülü’ne layık görülmüştü.