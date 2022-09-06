Tilda Swinton: Ukrayna bayrağının yarısını giymek benim için onurdur

Britanyalı oyuncu Tilda Swinton Venedik Film Festivali’nde basının karşısına Ukrayna bayrağındaki sarı tonda saçları ve mavi gömleğiyle çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Joanna Hogg’un yönettiği ‘The Eternal Daughter‘ filminin başrolünde oynayan ve dün festival kapsamında medyayla buluşan Swinton, bir gazetecinin görünümüne iltifat etmesi üzerine “Ukrayna bayrağının yarısını giymek benim için bir onurdur” dedi.

Pandemi yasakları sırasında çekilen ve festivalin ana yarışmasında olan ‘The Eternal Daughter’ bir sanatçı ve yaşlı annesinin aile sırlarıyla yüzleşmesini konu ediniyor.