BBC Türkçe ‘kesmedi’: Haberin arkasındayız

15 AKP milletvekilinin parti yönetimiyle görüştüğü belirtilen haberi nedeniyle ‘KesLanBBC’ etiketiyle hedef alınan BBC Türkçe, haberine ve muhabirine sahip çıktı.

Diken’in de yer verdiği haberde şöyle deniyordu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarından sonra katıldığı iki televizyon programında önceki bakan ve bürokratları adres gösterip “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” demesi AKP içinde tartışma yarattı. Aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 milletvekili parti yönetimiyle görüşüp rahatsızlığını dile getirdi.

Haberin yayılmasının ardından Twitter’da #KesLanBBC etiketi açıldı; etiket gündemde üçüncü sıraya oturdu.

Bunun üzerine BBC Türkçe, haberin sonuna şu notu düştü: “Muhabirimiz milletvekillerinin Soylu’nun istifası talebini de içeren rahatsızlıklarını, toplantının bazı katılımcıları ile teyit ederek haberleştirmiştir. BBC Türkçe, haberinin arkasındadır ve muhabirinin itibarını zedeleyecek herhangi bir suçlamayı kabul etmemektedir.”

Soylu ne demişti?

Soylu, 24 Mayıs’ta katıldığı Habertürk canlı yayınında, şunları söylemişti: “BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır. Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri bakanını defalarca aradım. Türkiye’ye kimin ne operasyon çektiğini çok iyi biliyoruz.”

Peker, yayınladığı videolarda Soylu’nun kendisine koruma verdiğini öne sürmüştü. Soylu ise TRT’de katıldığı programda, Peker’e korumanın kendisi bakanlık görevine gelmeden bir buçuk yıl önce verildiğini ifade etmişti. Soylu daha sonra Habertürk’te katıldığı programda da koruma polisi verilmesi konusunda yine kendisinden önceki dönemi, AKP Erzurum Milletvekili Selami Altunok’un İstanbul emniyet müdürlüğü dönemini işaret etmişti.

Soylu şöyle konuşmuştu: “16 Ocak 2015. DHKP/C’nin Sedat Peker’e, ilgili kişiye tehdit. 26 Ocak 2015 ‘Ben koruma istemiyorum’, daha sonra ‘Ben istiyorum’ diyor. Tekrar komisyon toplanıyor, istihbarat ve terör bir araya geliyor ve kendisine koruma veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam, Nurettin Demir. Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. Kardeşi Nurten Demir, 1992’de DHKP/C’den öldürdü, diğer kardeşi DHKP/C ile iltisaklı. Sonra bu kişi ne olmuş? FETÖ’den ceza yemiş.”

Bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı, “Sedat Peker’e verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi” başlıklı bir haber yayınlamıştı. Anadolu Ajansı’nın paylaştığı koruma belgesini imzalayanlar arasında Altunok ve Mustafa Çalışkan’ın imzası yer alıyordu.

Bu haberin ardından Altunok, yazılı açıklama yaparak şöyle demişti: “Resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir.”

Bu açıklamanın ardından Anadolu Ajansı haberini güncelleyerek Altunok’un ismini çıkarmış, ilk tweet’leri de silmişti.

’10 bin dolar maaş’ tartışması

Soylu katıldığı bir televizyon programında ayrıca “Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” demişti.

İsim vermeyen Soylu, çağırılması halinde savcıya bu ismi verebileceğini ifade etmişti. Peker sonrasında yayınladığı videoda, AKP MKYK üyesi Metin Külünk’e ‘çanta çanta para verdiğini’ belirtmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop 27 Mayıs’ta Soylu’dan bilgi istemişti.